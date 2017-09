WBKB is Northeast Michigan’s best place to watch all of the local football highlights on Friday night at 11pm.

DIVISION 1

Alpena 0 Traverse City West 58

Division 4

Fife Lake Forest Area 8 Hale 20

Rogers City 0 Oscoda 35

Grand Traverse Academy 6 Atlanta 62

Whittemore Prescott 12 Alcona 52

Mio 18 Hillman 52

Mancelona 16 Au Gres-Sims 52

Posen 12 Pickford 58

Onaway 52 Charleton Heston Academy 14

Frankfort 52 Johannesburg-Lewiston 14

Gaylord St. Mary 34 Tawas 13